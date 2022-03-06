Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З Лисичанська у неділю вирушить евакуаційний потяг – ОДА

Роман КравецьНеділя, 6 березня 2022, 14:25

6 березня о 16.00 у Лисичанськ Луганської області буде подано евакуаційний потяг.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "До станції Лисичанськ діставатися самостійно. В першу чергу посадка жінок з дітьми, потім жінки до 40 років, жінки, особи похилого віку".

Деталі: Гайдай закликає жителів області слідкувати за офіційними джерелами інформації щодо зелених коридорів. 

В інших повідомлення голова ОДА також повідомив, що гуманітарна ситуація по Луганській області є задовільною.

Що було раніше: У Маріуполі "зелений коридор" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян. 

Теми: ЛуганськвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих і поранених російських військових

Абрамович врятував свою яхту від санкцій — перегнав її з Іспанії до Чорногорії

Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський

Штаб з поводження з полоненими очолила Верещук

фотоРосія бомбардувала православну Святогірську Лавру

Усі новини...
Луганськ
Електропостачання у Щасті на Луганщині відновили
Бойовики повідомляють про вибух в окупованому Луганську
Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС
Останні новини
07:14
Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею
07:06
Офіс Макрона: Путін не демонструє готовності припинити війну проти України
07:05
Рада збереться орієнтовно на початку наступного тижня – Корнієнко
06:33
Генштаб: Зберігається загроза участі білоруських військ у війні проти України
06:20
Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні
05:53
На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів
05:42
Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України
05:28
ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція
04:40
Графік евакуаційних потягів на 13 березня
04:36
Британський депутат просить накласти санкції на пропагандиста "Росія 1"
Усі новини...