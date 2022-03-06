З Лисичанська у неділю вирушить евакуаційний потяг – ОДА
Неділя, 6 березня 2022, 13:25
6 березня о 16.00 у Лисичанськ Луганської області буде подано евакуаційний потяг.
Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: "До станції Лисичанськ діставатися самостійно. В першу чергу посадка жінок з дітьми, потім жінки до 40 років, жінки, особи похилого віку".
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Деталі: Гайдай закликає жителів області слідкувати за офіційними джерелами інформації щодо зелених коридорів.
В інших повідомлення голова ОДА також повідомив, що гуманітарна ситуація по Луганській області є задовільною.
Що було раніше: У Маріуполі "зелений коридор" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян.
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