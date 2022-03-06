Зеленський про удар ворога по Вінниці: Повністю зруйнований аеропорт

Ворог завдав 8 ракетних ударів по Вінниці, зруйновано аеропорт: президент Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною

Джерело: Зеленський у терміновому відеозверненні

Пряма мова: "Ракетний удар по мирній Вінниці, яка жодним чином ніколи не загрожувала Росії. Жорсткий цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували покоління українців..".

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Що передувало: Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що по Гавришівці під Вінницею було завдано ракетного удару.

Держспецзв'язок повідомив, що цілями став місцевий аеропорт і військова частина.