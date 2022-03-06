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Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 14:35

У Кремлі запевняють, що нібито готові до діалогу з українськими та закордонними партнерами для "врегулювання конфлікту", але не зупинить війну, доки Україна не виконає вимоги РФ.

Джерело: сайт Кремля, цитуючи розмову президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Таїпа Ердогана

Дослівно: "Підтверджено готовність російської сторони до діалогу з українською владою та із закордонними партнерами з метою врегулювання конфлікту.

Разом з тим звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та засобів.

У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії".

Деталі: Путін похвалився Ердогану, що його "спецоперація" йде по плану, але бомбить він нібито лише воєнну інфраструктуру.

Нагадаємо: Ердоган під час розмови з Путіним передав йому слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.

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Теми: Путінвійна
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