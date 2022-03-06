Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" хочуть особисто виводити людей по "коридорах" і запрошують іноземців

Роман КравецьНеділя, 6 березня 2022, 14:57

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія надіслав повідомлення у чат депутатської фракції із закликом записуватися у групи для супроводу людей в гуманітарних коридорах. 

Джерело: Повідомлення Арахамії з фракційного чату, яке УП передали депутати "СН"

Пряма мова: "Колеги, у зв'язку з постійним зривами та обстрілами в гуманітарних коридорах – я вирішив особисто супроводжувати процес евакуації.

Прошу @Мезенцева (Марію Мезенцеву – УП) також розіслати по всіх депутатах Європарламенту таку саму пропозицію, якщо знайдуться добровольці. Якщо бомбитимуть мирних людей, нехай бомбять і нас".

Пряма мова: "Оскільки коридори також передбачаються у Харкові та Сумах, прошу через своїх керівників груп записатися, хто з наших депутатів хоче супроводжувати.

Подивимося списки і намагатимемося організувати. Робота є небезпечною для життя. Подумайте двічі, чи готові ризикувати". 

Що передувало: Росіяни систематично зривають евакуацію мирного населення. Зокрема, 6 березня у Маріуполі "зелений коридор" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: АрахаміяСлуга народуРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею

ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих російських військових – ЗМІ

Абрамович врятував свою яхту від санкцій — перегнав її з Іспанії до Чорногорії

Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський

Штаб з поводження з полоненими очолила Верещук

Усі новини...
Арахамія
Третій раунд переговорів пройде 7 березня
Подоляк про рукостискання делегації РФ: Ми або результат даємо, або в ігри граємо
Арахамія: Програма мінімум на перемовинах – гуманітарні коридори
Останні новини
08:10
У Білорусі не вистачає крові для поранених російських військових – штаб
08:05
Росіяни обстрілюють міста Луганщини, навіть будинок літніх людей – із танку
07:50
Окупанти знову бомбили аеропорт в Івано-Франківську – мер
07:50
Венедіктова: Більше 1700 кримінальних справ про воєнні злочини РФ
07:35
18 доба війни: ворог планує залучити півтори тисячі морських піхотинців
07:14
Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею
07:06
Офіс Макрона: Путін не демонструє готовності припинити війну проти України
07:05
Рада збереться орієнтовно на початку наступного тижня – Корнієнко
06:33
Генштаб: Зберігається загроза участі білоруських військ у війні проти України
06:20
Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні
Усі новини...