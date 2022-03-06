"Слуги" хочуть особисто виводити людей по "коридорах" і запрошують іноземців

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія надіслав повідомлення у чат депутатської фракції із закликом записуватися у групи для супроводу людей в гуманітарних коридорах.

Джерело: Повідомлення Арахамії з фракційного чату, яке УП передали депутати "СН"

Пряма мова: "Колеги, у зв'язку з постійним зривами та обстрілами в гуманітарних коридорах – я вирішив особисто супроводжувати процес евакуації.

Прошу @Мезенцева (Марію Мезенцеву – УП) також розіслати по всіх депутатах Європарламенту таку саму пропозицію, якщо знайдуться добровольці. Якщо бомбитимуть мирних людей, нехай бомбять і нас".

Пряма мова: "Оскільки коридори також передбачаються у Харкові та Сумах, прошу через своїх керівників груп записатися, хто з наших депутатів хоче супроводжувати.

Подивимося списки і намагатимемося організувати. Робота є небезпечною для життя. Подумайте двічі, чи готові ризикувати".

Що передувало: Росіяни систематично зривають евакуацію мирного населення. Зокрема, 6 березня у Маріуполі "зелений коридор" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян.