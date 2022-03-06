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Макрон закликав Путіна припинити військові дії і забезпечити захист ядерних об'єктів України

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 17:34
Макрон закликав Путіна припинити військові дії і забезпечити захист ядерних об'єктів України
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: getty images

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Владіміра Путіна припинити військові дії в Україні та забезпечити захист і безпеку українських ядерних об'єктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на слова французького чиновника.

Макрон провів у неділю майже дві години телефонної розмови з Путіним. На сайті Єлисейського палацу вказано, що розмова була запланована на 132:00, але заяви за її результатами поки немає.

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Макрон підтримував регулярні контакти з Путіним, але, як і іншим міжнародним зусиллям, йому досі не вдалося переконати Москву припинити війну.

Путін заявив у неділю, що його кампанія в Україні йде за планом і не закінчиться, доки Київ не припинить боротьбу.

Про це Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який закликав до припинення вогню.

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Нагадаємо, Ердоган під час розмови з Путіним передав йому слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.

Теми: МакронПутінРосіявійна
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