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У найближчі дні ворог спробує взяти Київ – радник міністра МВС

Світлана КізіловаНеділя, 6 березня 2022, 21:17
Київ, фото getty images

Російські окупанти стягнули у села й міста поблизу Києва велику кількість військ, протягом наступних днів Володмир Путін ймовірно зробить спробу зайняти столицю України.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в прямому ефірі

Деталі: За його словами, очікується, что днями відбудеться ключова битва у російсько-українській війні.

Пряма мова: "На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів".

 

Передісторія: Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що у російських загарбників в Україні закінчуються ресурси для ведення бойових дій, нові поставки все ж будуть, але вони дуже ускладнені.

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Теми: війнаКиївПутінРосія
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