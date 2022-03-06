У найближчі дні ворог спробує взяти Київ – радник міністра МВС

Російські окупанти стягнули у села й міста поблизу Києва велику кількість військ, протягом наступних днів Володмир Путін ймовірно зробить спробу зайняти столицю України.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в прямому ефірі

Деталі: За його словами, очікується, что днями відбудеться ключова битва у російсько-українській війні.

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Пряма мова: "На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів".

Передісторія: Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що у російських загарбників в Україні закінчуються ресурси для ведення бойових дій, нові поставки все ж будуть, але вони дуже ускладнені.