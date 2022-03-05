Воєнні ресурси РФ в Україні на межі, далі буде логістичне жахіття – Bellingcat

У російських загарбників в Україні ресурси для ведення бойових дій майже вичерпані - закінчаться 6 березня. Нові поставки будуть, але вони дуже ускладнені.

Джерело: журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у Twitter

Деталі: Грозєв констатує, що на наявних запасах російські війська можуть протриматися ще до неділі, а потім на армію Володимира Путіна в Україні чекає крах.

Водночас він уточнює, що не називає 6 березня датою закінчення війни, оскільки російська армія все ще може отримати поповнення запасів, і, ймовірно, отримає.

Дослівно: "Хочу уточнити твіт нижче, щоб він не сприймався як прогноз кінця війни. (На жаль, це не так). Мій коментар щодо ресурсів стосується наявних в Україні запасів. Можна поставити більше (зброї, палива, іншого забезпечення - УП), і більше буде поставлено, але це логістичне жахіття".

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