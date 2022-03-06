Негайної евакуації потребують сотні тисяч українців у десятках населених пунктів – ОП
Найбільше потребують гуманітарних коридорів населені пункти в Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.
Джерело: Офіс президента у коментарі для ЗМІ
Деталі: В ОП зазначили, що загалом міст, де гуманітарна ситуація катастрофічна, вже декілька десятків, і їхня кількість зростає щодня.
Населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів:
- Сумська область (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка)
- Чернігівська область (східна та північна частини області)
- Харківська область (уся область, крім південно-східної частини)
- Київська область (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка)
- Миколаївська область (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями)
- Запорізька область (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями)
- Херсонська область (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями)
- Луганська та Донецька області
За даними ОП, негайної евакуації потребують сотні тисяч українців.
"Наразі вже двічі було погоджено і потім зірвано російською стороною гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи. Вони включає в себе евакуацію понад 200 тисяч людей", - нагадали в Офісі президента.
Там зазначили, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, посередниками в процесі організації гуманітарних коридорів можуть виступати держава-покровителька (незалежна "третя сторона", що не бере участь у конфлікті) або міжнародні гуманітарні організації.
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В Україні таким посередником виступає Міжнародний комітет Червоного Хреста. 5 березня про готовність долучитися до процесу також заявило представництво ООН в Україні.
"Очевидно, що російська сторона грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему гуманітарних коридорів як привід для посилення власних воєнних позицій з метою повного захоплення території України та тероризування і знищення нашого цивільного населення", - заявили в ОП.
Там підкреслили, що Україна і ЗСУ гарантують виконання угод про гуманітарні коридори і виконання всіх вимог міжнародного гуманітарного права.
"Питання гуманітарної допомоги України повинно опинитися в епіцентрі уваги найвпливовіших міжнародних структур, зокрема — "Великої сімки" (G7) у складі США, Японії, Великої Британії, Франції, Італії, Канади та, звісно, Німеччини", - наголосили в ОП.