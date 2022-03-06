Негайної евакуації потребують сотні тисяч українців у десятках населених пунктів – ОП

Найбільше потребують гуманітарних коридорів населені пункти в Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Джерело: Офіс президента у коментарі для ЗМІ

Деталі: В ОП зазначили, що загалом міст, де гуманітарна ситуація катастрофічна, вже декілька десятків, і їхня кількість зростає щодня.

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Населені пункти в районах бойових дій, що потребують створення гуманітарних коридорів:

Сумська область (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка)

Чернігівська область (східна та північна частини області)

Харківська область (уся область, крім південно-східної частини)

Київська область (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка)

Миколаївська область (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями)

Запорізька область (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями)

Херсонська область (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями)

Луганська та Донецька області

За даними ОП, негайної евакуації потребують сотні тисяч українців.

"Наразі вже двічі було погоджено і потім зірвано російською стороною гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи. Вони включає в себе евакуацію понад 200 тисяч людей", - нагадали в Офісі президента.

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Там зазначили, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, посередниками в процесі організації гуманітарних коридорів можуть виступати держава-покровителька (незалежна "третя сторона", що не бере участь у конфлікті) або міжнародні гуманітарні організації.

В Україні таким посередником виступає Міжнародний комітет Червоного Хреста. 5 березня про готовність долучитися до процесу також заявило представництво ООН в Україні.

"Очевидно, що російська сторона грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему гуманітарних коридорів як привід для посилення власних воєнних позицій з метою повного захоплення території України та тероризування і знищення нашого цивільного населення", - заявили в ОП.

Там підкреслили, що Україна і ЗСУ гарантують виконання угод про гуманітарні коридори і виконання всіх вимог міжнародного гуманітарного права.

"Питання гуманітарної допомоги України повинно опинитися в епіцентрі уваги найвпливовіших міжнародних структур, зокрема — "Великої сімки" (G7) у складі США, Японії, Великої Британії, Франції, Італії, Канади та, звісно, Німеччини", - наголосили в ОП.