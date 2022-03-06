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В Польщі заявили, що рішень про винищувачі для України не прийнято

Неділя, 6 березня 2022, 20:30

Офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що жодних рішень щодо передачі Україні бойових літаків поки що не прийнято.

Про це пише Onet, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо перекидання Польщею літаків Україні, то на даний момент жодних рішень не прийнято", - сказав Мюллер.

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Він додав, що інформація про те, що з території Польщі вилітають літаки бойового призначення до України, не відповідає дійсності.

"Також хочу наголосити, що не відповідає дійсності інформація про те, що з території Польщі з бойовою метою на територію України вилітають літаки. Я також хотів би це однозначно спростувати", - наголосив представник уряду Польщі.

Раніше таку інформацію розповсюджувало Міноборони РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що військова допомога ЄС Україні не включатиме фінансування поставок винищувачів.

Україна наполягає, щоб ЄС, США, Канада та Британія запровадили нові санкції проти РФ та негайно надали Україні бойові літаки.

Теми: Польщаарміявійна
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