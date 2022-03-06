Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Найбагатший російський олігарх сховав яхту від санкцій на Сейшелах 

Михайло ТкачНеділя, 6 березня 2022, 20:45
Найбагатший російський олігарх сховав яхту від санкцій на Сейшелах 

Найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

Джерело: Українська правда

Деталі: 142-метрова яхта Nord найбагатшої людини Росії олігарха Олексія Мордашова наразі перебуває біля Сейшельських островів.

Реклама:

Одну з найбільших яхт у світі було побудовано в минулому році і це друга яхта олігарха.

Першу 63-метрову Lady M позавчора було заарештовано владою Італії в рамках санкцій ЄС під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

 
 

Літак Мордашова Bombardier Global 6000 23 лютого в переддень російського наступу на Україну вилетів з Сейшел до Москви.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

І вже наступного дня знову повернувся на Сейшели. 

 

А через тиждень п'ятого березня борт повернувся до Москви, де перебуває і зараз. 

 
 

В той час як яхта Мордашова продовжує залишатись біля Сейшельских островів. 

 

Олігарх Олексій Мордашов і його родина минулого року посіли перше місце у російському списку Форбс зі статками $29,1 млрд.

Російські ЗМІ зазначали, що до потрапляння під санкції Європейського союзу через військову агресію Росії Мордашов встиг переписати свою долю у золотодобувній компанії  Nordgold вартістю близько $1,1 млрд дружині.

Після потрапляння під санкції олігарх заявив що не має ніякого відношення "до виникнення геополітичної напруги", а військову агресію Росії назвав "трагедією двох братських народів".

Теми: олігархиРосіясанкціївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
олігархи
"Норнікель" підсанкційного російського олігарха Потаніна відкрив офіс в Дубаї – ЗМІ
Несанкціоноване російське літо. Готелі, літаки та родини кремлівських олігархів на європейських курортах
Партнер Абрамовича Швідлер програв суд у Британії щодо скасування санкцій
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: