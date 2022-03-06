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Найбагатший російський олігарх сховав яхту від санкцій на Сейшелах 

Михайло ТкачНеділя, 6 березня 2022, 21:45

Найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

Джерело: Українська правда

Деталі: 142-метрова яхта Nord найбагатшої людини Росії олігарха Олексія Мордашова наразі перебуває біля Сейшельських островів.

Одну з найбільших яхт у світі було побудовано в минулому році і це друга яхта олігарха.

Першу 63-метрову Lady M позавчора було заарештовано владою Італії в рамках санкцій ЄС під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

 
 

Літак Мордашова Bombardier Global 6000 23 лютого в переддень російського наступу на Україну вилетів з Сейшел до Москви.

 
 

І вже наступного дня знову повернувся на Сейшели. 

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А через тиждень п'ятого березня борт повернувся до Москви, де перебуває і зараз. 

 
 

В той час як яхта Мордашова продовжує залишатись біля Сейшельских островів. 

 

Олігарх Олексій Мордашов і його родина минулого року посіли перше місце у російському списку Форбс зі статками $29,1 млрд.

Російські ЗМІ зазначали, що до потрапляння під санкції Європейського союзу через військову агресію Росії Мордашов встиг переписати свою долю у золотодобувній компанії  Nordgold вартістю близько $1,1 млрд дружині.

Після потрапляння під санкції олігарх заявив що не має ніякого відношення "до виникнення геополітичної напруги", а військову агресію Росії назвав "трагедією двох братських народів".

Теми: олігархиРосіясанкціївійна
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