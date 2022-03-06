РФ без успіху та з втратами намагалась прорватись на Луганському напрямку – штаб
Протягом 6 березня на Луганському напрямку російську окупанти намагались просунутись вперед, але понесли втрати, зокрема було знищено 40 загарбників, вісім бойових машин піхоти, один бронетранспортер, броньований "Урал", позашляховик та артилерійські системи.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Дослівно: "Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем (кількість уточнюється)".
Деталі: Вказується, що ворог здійснював численні спроби прорвати нашу оборону на більшості напрямків. Для цього активно використовувались артилерія.
Проте всі атаки росіян були відбиті, а на артилерійські обстріли наші військові ефективно відповідали. Зокрема, дісталось й тим розрахункам, які ведуть вогонь по житловим кварталам українських населених пунктів.
Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька наші підрозділи десантно-штурмових військ не дають військам агресора підійти до міста.