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РФ без успіху та з втратами намагалась прорватись на Луганському напрямку – штаб

Неділя, 6 березня 2022, 22:39

Протягом 6 березня на Луганському напрямку російську окупанти намагались просунутись вперед, але понесли втрати, зокрема було знищено 40 загарбників, вісім бойових машин піхоти, один бронетранспортер, броньований "Урал", позашляховик та артилерійські системи. 

Джерело: штаб ООС у Facebook  

Дослівно: "Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем (кількість уточнюється)".

 
Фото: ООС

Деталі: Вказується, що ворог здійснював численні спроби прорвати нашу оборону на більшості напрямків. Для цього активно використовувались артилерія. 

 
Фото: ООС

Проте всі атаки росіян були відбиті, а на артилерійські обстріли наші військові ефективно відповідали. Зокрема, дісталось й тим розрахункам, які ведуть вогонь по житловим кварталам українських населених пунктів. 

 
Фото: ООС

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька наші підрозділи десантно-штурмових військ не дають військам агресора підійти до міста.

Теми: війнаООС
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