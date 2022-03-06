РФ без успіху та з втратами намагалась прорватись на Луганському напрямку – штаб

Протягом 6 березня на Луганському напрямку російську окупанти намагались просунутись вперед, але понесли втрати, зокрема було знищено 40 загарбників, вісім бойових машин піхоти, один бронетранспортер, броньований "Урал", позашляховик та артилерійські системи.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем (кількість уточнюється)".

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Фото: ООС

Деталі: Вказується, що ворог здійснював численні спроби прорвати нашу оборону на більшості напрямків. Для цього активно використовувались артилерія.

Фото: ООС

Проте всі атаки росіян були відбиті, а на артилерійські обстріли наші військові ефективно відповідали. Зокрема, дісталось й тим розрахункам, які ведуть вогонь по житловим кварталам українських населених пунктів.

Фото: ООС

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька наші підрозділи десантно-штурмових військ не дають військам агресора підійти до міста.