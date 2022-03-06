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Жоден лідер світу не відреагував на анонсований РФ обстріл України – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 23:12
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський обурений тим, що жоден лідер світу і жоден західний політик не відреагував на анонсований Росією обстріл українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість – побудовані десятиліття тому ще радянською владою, побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища, там працюють тисячі людей, сотні тисяч – живуть поряд. Це вбивство, свідоме вбивство.

І я не почув реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання, жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день".

Деталі: Він висловив сподівання, що хоч завтра західні лідери якось відреагують на ці обстріли.

"Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо.

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Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну", – вважає Зеленський.

Що передувало: Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Теми: ЗеленськийРосіявійнасвіт
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