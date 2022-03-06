Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент нагородив голів ОДА і мерів за героїчну оборону від РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 23:18
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА і мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Джерело: звернення президента

Дослівно: "Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад".

Деталі: Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджено:

  • Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
  • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
  • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
  • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
  • Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович.
  • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом Мужності нагороджено:

  • Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович.
  • Мер Миколаїва Сенкевич Олександр Федорович.
  • Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович.
  • Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович.
  • Мер Херсону Колихаєв Ігор Вікторович.
  • Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович.
  • Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.

Зеленський також надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Зеленськийвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей

Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

фото, відео, доповнено від 13:06У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

відеоРосіяни виходять на акції проти війни з Україною, поліція - пакує

Усі новини...
Зеленський
Жоден лідер світу не відреагував на анонсований РФ обстріл України – Зеленський
Зеленський: Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день
Блінкен: українська влада має план дій у разі, якщо Зеленський буде вбитий
Останні новини
15:35
Голова Мінфіну РФ: втратили доступ до половини своїх золотовалютних резервів
15:16
Папа Римський публічно закликав РФ "припинити різанину" у Маріуполі
15:11
Відтепер в національному роумінгу можна користуватись мобільним інтернетом: інструкція
14:58
фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей
14:57
Індія переносить посольство зі Львова до Польщі
14:56
Поранені військові на Львівщині потребують допомоги: як підтримати
14:47
Пивний гігант AB InBev відмовився від надходжень з російського ринку
14:47
Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені
14:44
"Де загиблі вороги?": Міноборони пояснило, чому застигли 12 тисяч
14:32
У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"
Усі новини...