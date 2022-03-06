Президент нагородив голів ОДА і мерів за героїчну оборону від РФ

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА і мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Джерело: звернення президента

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Дослівно: "Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад".

Деталі: Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджено:

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом Мужності нагороджено:

ВІДЕО ДНЯ

Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович.

Мер Миколаїва Сенкевич Олександр Федорович.

Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович.

Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович.

Мер Херсону Колихаєв Ігор Вікторович.

Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович.

Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.

Зеленський також надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.