Президент нагородив голів ОДА і мерів за героїчну оборону від РФ
Неділя, 6 березня 2022, 22:18
Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА і мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.
Джерело: звернення президента
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Дослівно: "Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад".
Деталі: Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджено:
- Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
- Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
- Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
- Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
- Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович.
- Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.
Орденом Мужності нагороджено:
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- Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович.
- Мер Миколаїва Сенкевич Олександр Федорович.
- Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович.
- Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович.
- Мер Херсону Колихаєв Ігор Вікторович.
- Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович.
- Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.
Зеленський також надав статус міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російської навали.