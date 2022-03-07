На Луганському напрямку ЗСУ ведуть важкі бої – Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про ситуацію на Донбасі, де ведуться важкі бої з ворогом.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами".

"Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професійності та мужності наших військових, ворог не досягнув поставленої мети та щодня несе суттєві втрати".

Деталі: У Міноборони ситуацію на Донбасі оцінюють як напружену, проте вона контрольована українськими військами.

Нагадаємо: Вранці повідомлялося, що Збройні сили продовжують оборону України, а ворог деморалізований і має низький морально-психологічний стан.