На Луганському напрямку ЗСУ ведуть важкі бої – Міноборони
Неділя, 6 березня 2022, 23:17
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про ситуацію на Донбасі, де ведуться важкі бої з ворогом.
Джерело: Маляр у Facebook
Пряма мова: "На Луганському напрямку українські захисники ведуть важкі бої з російськими окупантами".
Реклама:
"Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професійності та мужності наших військових, ворог не досягнув поставленої мети та щодня несе суттєві втрати".
Деталі: У Міноборони ситуацію на Донбасі оцінюють як напружену, проте вона контрольована українськими військами.
Нагадаємо: Вранці повідомлялося, що Збройні сили продовжують оборону України, а ворог деморалізований і має низький морально-психологічний стан.
ВІДЕО ДНЯ