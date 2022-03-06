Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Противника деморалізовано – Генштаб

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 06:33
Противника деморалізовано – Генштаб
Покинута техніка ворога. Фото Генштабу ЗСУ

Збройні сили продовжують оборону України, а ворог деморалізований і має низький морально-психологічний стан.

Джерело: сторінка Міноборони у Facebook

Дослівно: "Збройними Силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами".

Реклама:

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано.

Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Угруповання сил оборони ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Збройні сили
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: