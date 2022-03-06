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Противника деморалізовано – Генштаб

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 07:33
Покинута техніка ворога. Фото Генштабу ЗСУ

Збройні сили продовжують оборону України, а ворог деморалізований і має низький морально-психологічний стан.

Джерело: сторінка Міноборони у Facebook

Дослівно: "Збройними Силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами".

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано.

Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ".

Деталі: Угруповання сил оборони ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.

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Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Теми: Збройні силивійна
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