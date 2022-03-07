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ЗСУ ліквідували двох підполковників ворожої армії та звільнили місто Чугуїв – Генштаб

Понеділок, 7 березня 2022, 01:12
українські військові, фото: Getty Images

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вторгнення Росії станом на закінчення доби 6 березня, в якій йдеться про ліквідацію двох підполковників російської армії.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова: "Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ".

Деталі: Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва.

Одночасно окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України.

В районі міста Ірпінь ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

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З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.

Після нанесення підрозділами Збройних Сил України вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник поніс значних втрат, здійснює передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через р. Дніпро.

Крім того, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла н.п. Кашперо-Миколаївку.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.

В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв.

Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці.

Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

Нагадаємо: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про ситуацію на Донбасі, де ведуться важкі бої з ворогом.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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