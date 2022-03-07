США розробляють закон про відмову від російської нафти

Палата представників США "вивчає", як заборонити імпорт російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу - 10 млрд доларів.

Джерело: спікер Палати Ненсі Пелосі, яку цитує Reuters, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наразі Палата представників вивчає питання про запровадження сильного законодавства, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки…

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Наш законопроект забороняє імпорт російської нафти та енергоносіїв у Сполучені Штати, скасовує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і робить перший крок до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі".

Деталі: Як пише "Радіо Свобода", ціна нафти сягнула найвищого рівня з липня 2008 року: Brent – до 139,13 долара за барель, WTI – до 130,5 долара. Зокрема це пов’язане з тим, що США та європейські союзники розглядають можливість заборони на імпорт російської нафти.

Нагадаємо: Як повідомлялося, Європа стала більш відкритою до заборони імпорту російської нафти.