Південна Корея припиняє співпрацю з Центробанком Росії

Південна Корея заявила в понеділок, що вирішила призупинити трансакції з Центробанком Росії.

Джерело: Yonhap News

Деталі: Уряд країни заявив, що оприлюднить деталі після консультацій із відповідними державними установами.

Південна Корея призупинить трансакції з Центробанком Росії, приєднуючись до глобального кроку введення санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну.