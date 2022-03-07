Південна Корея припиняє співпрацю з Центробанком Росії
Понеділок, 7 березня 2022, 05:31
Південна Корея заявила в понеділок, що вирішила призупинити трансакції з Центробанком Росії.
Джерело: Yonhap News
Деталі: Уряд країни заявив, що оприлюднить деталі після консультацій із відповідними державними установами.
Південна Корея призупинить трансакції з Центробанком Росії, приєднуючись до глобального кроку введення санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"