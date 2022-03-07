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Південна Корея припиняє співпрацю з Центробанком Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 05:31
прапор Південної Кореї, фото: Getty Images

Південна Корея заявила в понеділок, що вирішила призупинити трансакції з Центробанком Росії.

Джерело: Yonhap News

Деталі: Уряд країни заявив, що оприлюднить деталі після консультацій із відповідними державними установами.

Південна Корея призупинить трансакції з Центробанком Росії, приєднуючись до глобального кроку введення санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну.

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Теми: Південна КореяРосіясанкціївійна
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