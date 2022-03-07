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Україна переможе – глава МЗС Франції

Понеділок, 7 березня 2022, 05:58

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією.

Джерело: Ле Дріан в ефірі телеканалу France 5, цитує DW

Пряма мова: "Вважаю, що Україна переможе.

Уже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити".

"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори".

Деталі: Ле Дріан висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.

Нагадаємо: Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна.

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Теми: ФранціявійнаУкраїнаРосія
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