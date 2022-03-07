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У поставці зброї є суттєвий прогрес, ворога чекає сюрприз – Резніков

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 09:07

Міноборони повідомляє про суттєвий прогрес у поставках зброї з-за кордону, що буде "сюрпризом" для росіян.

Джерело: глава Міноборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак.

В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч.

Ми використовуємо кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць.

Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес.

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Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів.

Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога.

Наші воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини.

Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні Сили. Та окремі менеджери "Укрпошти", які збивають літаки з російськими військовими злочинцями".

Деталі: Резніков повідомив, що поки що росіяни переважають на морі та в повітрі, їх більше. Проте він впевнений, що незабаром росіяни почнуть ховатися по льохах РФ, аби їх не відправили на війну до України.

Теми: МіноборониРезніковвійнаРосія
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