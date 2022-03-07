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За відсторонення РФ від Інтерполу виступають вже низка країн

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 09:21

Вже п’ять країн Заходу виступають за те, щоб відсторонити Росію від участі в "Інтерполі" у зв’язку з її агресивною війною проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка внутрішніх справ Британії Пріті Пател.

За її словами, за негайне припинення доступу Росії до систем організації виступають Британія, США, Канада, Австралія та Нова Зеландія. 

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"Разом з моїми колегами із США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні звернулася із закликом до "Інтерполу" і виконавчого комітету щодо рішення на цьому тижні, згідно з процедурами, негайно призупинити доступ Росії до його систем", - повідомила Пател.

"Дії РФ є прямою загрозою для безпеки людей і для міжнародної співпраці щодо застосування законодавства", - зазначила вона. 

Відсторонення Росії від систем "Інтерполу" може стати черговим кроком для її міжнародної ізоляції у зв’язку з агресією проти України.

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Теми: ІнтерполРосіясвіт
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