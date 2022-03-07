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ЗСУ: вбито більше 11 тисяч окупантів

Роман КравецьПонеділок, 7 березня 2022, 09:24

Станом на ранок 7 березня бойовій втрати особового складу окупантів складають понад 11 тисяч осіб. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: З 24 лютого наразі знищено 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 50 одиниць реактивних систем залпового вогню, 23 засоби ППО, 46 літаків, 68 гелікоптерів, 454 одиниці автомобільної техніки, 3 кораблі/катери, 60 цистерн з ППМ, 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Пряма мова: "Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій".

Що передувало: В ніч на 7 березня авіаударів зазнали Чернігів, Харків, Миколаїв, обстріли були на Житомирщині, складною залишається ситуація на Херсонщині та Сумщині.

Теми: арміявійнаРосія
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