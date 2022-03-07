Окупанти знищили церкву 1862 року на Житомирщині, на Харківщині обстріляли дім молитви

У селі В'язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році.

Джерело: Членкина ради в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури Ольга Рутковська у Facebook, пастор-баптист з Ізюма В’ячеслав Воронін у Facebook

Пряма мова Рутковської: "Церква дерев’яна. Була пам’яткою архітектури національного значення, охоронний № 108. Це геноцид української нації, свідоме нищення нашої історії ворогом".

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Деталі: Так само повідомляється, що окупанти обстріляли дім молитви Євангельських християн баптистів місті Ізюм Харківської області.

Що передувало: У центрі Харкова під час обстрілів російські загарбники пошкодили собор Успіння Пресвятої Богородиці.