Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти знищили церкву 1862 року на Житомирщині, на Харківщині обстріляли дім молитви

"Українська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 10:58

У селі В'язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році.

Джерело: Членкина ради в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури Ольга Рутковська у Facebook, пастор-баптист з Ізюма В’ячеслав Воронін у Facebook

Пряма мова Рутковської: "Церква дерев’яна. Була пам’яткою архітектури національного значення, охоронний № 108. Це геноцид української нації, свідоме нищення нашої історії ворогом".

Деталі: Так само повідомляється, що окупанти обстріляли дім молитви Євангельських християн баптистів місті Ізюм Харківської області. 

Що передувало: У центрі Харкова під час обстрілів російські загарбники пошкодили собор Успіння Пресвятої Богородиці.

Теми: церкваЖваніяЖитомирХарків
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Росіяни планують десант в Одесі та області – Данілов

фото, відеоУ Медведчука знайшли "золотий" вагон

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

Усі новини...
церква
У Росії судитимуть священика за антивоєнну проповідь
Під час обстрілів у центрі Харкова пошкоджено Свято-Успенський собор
УГКЦ закликає врятувати Софію Київську: ворог готує авіаудар
Останні новини
00:45
Бувай, бізнес-освіто, привіт, імпортозаміщення: підсумки економічного фронту 13 березня
00:33
Ворог хоче сунутись на Харків, на Ізюмському напрямку росіяни зазнали втрат
00:29
відеоФранцузький активіст захопив віллу дочки Путіна у Біарріці - The Insider
00:27
Зеленський про переговори з РФ: щодня працюємо для зустрічі з Путіним
00:22
Закрийте наше небо, бо російські ракети впадуть на територію НАТО – Зеленський
00:19
Зеленський: Окупанти "денацифікували" лавру Московського патріархату
00:15
Київ отримав системи Starlink
00:13
Солдати РФ масово відмовляються від воєнних "відряджень" в Україну – штаб
00:04
відеоЗСУ Байрактаром знищили ворожий пункт управління вогнем артилерії
00:03
Полонених росіян обміняють або залишать в Україні – Верещук
Усі новини...