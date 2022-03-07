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Влада не ведеться на "евакуацію" українців до РФ та пропонує свої маршрути

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 10:13
Влада не ведеться на евакуацію українців до РФ та пропонує свої маршрути

Україна назвала запропоновану окупантами "евакуацію" людей до Росії та Білорусі неприйнятною та просить підтримати її маршрути евакуації, серед яких кінцевими містами є Київ, Харків, Запоріжжя.

Джерело: глава МінТОТ Ірина Верещук під час брифінгу

Пряма мова Верещук: "Вчора, о пів на першу ночі до нас надійшов лист з РФ, в якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Франції Макрона оголосити режим тиші з 10 годин 7 березня та відкрити наступні гуманітарні коридори:

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З Києва — Київ, Гостомель, Раківка, Соснівка, Іванків, Орене, Чорнобиль, Гдень, Гомель – з подальшою доставкою авіаційним транспортом в РФ

З Харкова: Харків, Нехотєєвка, Білгород, далі залізною дорогою та авто.

Із Сум: Суми, Суджа, Білгород, далі залізною дорогою та авто.

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Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкового, з Димера, Вишгорода, з під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у РФ".

Деталі: Україна направила у відповідь своє бачення, якими мають бути гуманітарні коридори.

За словами Верещук, евакуація має відбуватися до українських міст, наприклад, Києва, Запоріжжя чи Харкова, щоб потім сісти на потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська.

Передісторія: Міністерство оборони країни-агресора запевняло, що відкриває "гуманітарні коридори" з України у Білорусь та РФ, а також оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня.

Теми: МінТОТВерещукевакуаціявійна
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