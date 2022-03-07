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СБУ: РФ наносить на свою техніку нацистські позначки з концтаборів

Роман КравецьПонеділок, 7 березня 2022, 12:03

Російські війська на своїй техніці використовують нацистські позначки. 

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Пряма мова: "Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

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На цій "Станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів".

Російська техніка
Російська техніка

Пряма мова: "Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо".

Що передувало: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала інструкцію, як розрізнити російську та українську військову техніку.

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Російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді – триколірне. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до  оливкового. 

Техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Косу лінію на кузові – на Херсон.
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
  • Коло – для мобільного резерву.

Теми: СБУвійнаРосія
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