СБУ: РФ наносить на свою техніку нацистські позначки з концтаборів
Російські війська на своїй техніці використовують нацистські позначки.
Джерело: Служба безпеки України у Telegram
Пряма мова: "Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.
На цій "Станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів".
Пряма мова: "Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо".
Що передувало: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала інструкцію, як розрізнити російську та українську військову техніку.
Російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді – триколірне. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливкового.
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Техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:
- Косу лінію на кузові – на Херсон.
- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.