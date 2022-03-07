СБУ: РФ наносить на свою техніку нацистські позначки з концтаборів

Російські війська на своїй техніці використовують нацистські позначки.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Пряма мова: "Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

На цій "Станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів".

Російська техніка

Пряма мова: "Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо".

Що передувало: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала інструкцію, як розрізнити російську та українську військову техніку.

Російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді – триколірне. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливкового.

Техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху: