Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Як відрізнити українську техніку від російської — інструкція

Субота, 26 лютого 2022, 05:38

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала інструкцію, як розрізнити російську та українську військову техніку.

Джерело: Держспецзв’язку в Facebook

Деталі: Зазначається, що російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді – триколірне. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до  оливкового (на фото).

 
cip.gov.ua

Техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Косу лінію на кузові – на Херсон.
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
  • Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку, потрібно повідомити ЗСУ та (або) зняти на відео пересування цієї техніки та викласти у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

У Держспецзв’язку також порадили за бажання та можливості   знищувати ворожу техніку усіма можливими засобами.

У жодному разі не треба фільмувати пересування української військової техніки.

Теми: війнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба

Росія знову лякає світ ядерною війною

Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Зеленський звернувся до євреїв: У мовчанні народжується нацизм

фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

США закрили небо для російських літаків

Усі новини...
війна
Ситуація в Києві під контролем ЗСУ – Данілов
У багатьох містах оголошено повітряну тривогу
Дрони росіян ведуть розвідку й атакують у Чорному морі – один збито
Останні новини
12:49
Ворог розкидає вибухівку під виглядом іграшок. Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет
12:49
фотоВід російських бомб у метро Києва наразі укриваються 15 тисяч людей
12:47
СБУ спіймала зрадника, який навів удар на аеродром Франківська
12:45
Чоловіки, які прибули на Львівщину, мають стати на військовий облік – Садовий
12:36
Путін знає про втрати РФ на війні, але Кремль не може назвати кількість убитих
12:33
відео"Буду молитися за вас": СБУ дозволила окупанту поговорити з дружиною
12:29
Газ у Європі злетів до 2260 доларів за тисячу кубів – новий рекорд
12:14
Труханов: Ми захищатимемо Одесу, боротимемося за кожен будинок
12:12
Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба
12:12
Від ранкових обстрілів у Харкові загинуло щонайменше 4 людей, 9 поранено
Усі новини...