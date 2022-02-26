Як відрізнити українську техніку від російської — інструкція

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала інструкцію, як розрізнити російську та українську військову техніку.

Джерело: Держспецзв’язку в Facebook

Деталі: Зазначається, що російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді – триколірне. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливкового (на фото).

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Техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Косу лінію на кузові – на Херсон.

Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.

Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.

Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку, потрібно повідомити ЗСУ та (або) зняти на відео пересування цієї техніки та викласти у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

У Держспецзв’язку також порадили за бажання та можливості знищувати ворожу техніку усіма можливими засобами.

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У жодному разі не треба фільмувати пересування української військової техніки.