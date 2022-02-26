Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Як відрізнити українську техніку від російської — інструкція

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 04:38

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації опублікувала інструкцію, як розрізнити російську та українську військову техніку.

Джерело: Держспецзв’язку в Facebook

Деталі: Зазначається, що російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді – триколірне. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до  оливкового (на фото).

Реклама:
 
cip.gov.ua

Техніка окупантів має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Косу лінію на кузові – на Херсон.
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ.
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
  • Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку, потрібно повідомити ЗСУ та (або) зняти на відео пересування цієї техніки та викласти у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

У Держспецзв’язку також порадили за бажання та можливості   знищувати ворожу техніку усіма можливими засобами.

ВІДЕО ДНЯ

У жодному разі не треба фільмувати пересування української військової техніки.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: