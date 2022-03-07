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У РФ запевняють, що не відключатимуть росіян від інтернету зсередини

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 13:19

У Мінцифри Російської Федерації спростовують чутки про плани відключення Росії від світового інтернету.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на джерело у відомстві

Дослівно: "На російські сайти неперервно ведуться кібератаки з-за кордону. Ми готуємось до різних сценаріїв, щоб забезпечити доступність російських ресурсів. Вимикати інтернет зсередини не планується".

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Деталі: У пресслужбі відомства повідомили, що Мінцифри направило лист до держорганів, у якому викладено набір рекомендацій щодо кібергігієни.

Як пояснили у відомстві, ці рекомендації допоможуть ефективніше організувати роботу із захисту ресурсів від шкідливого трафіку, зберегти роботу сервісів та контроль за доменними іменами.

Цьому передувало: У мережі з'явилися інструкції уряду РФ щодо надання повних даних про урядові веб-ресурси та сайти. Деякі експерти припустили, що це може бути ознакою підготовки до запровадження "внутрішнього" закритого інтернет-простору для пересічних росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Кіберфахівець Саркіс Дарбінян висловив думку, що російська економіка так зав’язана на глобальну мережу, що відключення останньої буде значно сильнішим ударом, ніж санкції.

Теми: Росіяінтернет
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