На росіян може чекати "внутрішній" інтернет: влада зможе повністю блокувати сайти

Російська влада розмірковує над можливістю створення "внутрішнього" інтернету, в якому будь-які сайти у світі можна буде повністю відключити для пересічних громадян.

Джерело: "Медуза" з коментарем кіберфахівця Саркіса Дарбіняна

Пряма мова Дарбіняна: "Варто розуміти, що не можна відкючитися від глобального інтернета в одну мить. Технічно можна відключити всі точки розмежованої передачі і на цьому все завершиться (і глобального Інтернету в Росії не стане – ред.), але, стосовно економічних чинників, важко уявити, що відключення буде одномоментним.

Уся російська економіка зав’язана на глобальну мережу, її відключення – удар значно сильніший, ніж санкції, які зараз запроваджуються і впливають на економіку".

Деталі: У мережі з'явилися урядові інструкції щодо надання повних даних про урядові веб-ресурси та сайти. Деякі експерти припустили, що це може бути ознакою підготовки до запровадження "внутрішнього" закритого інтернет-простору для пересічних росіян.

Фахівець вважає, що ймовірність відключення зараз дорівнює десь 50%, але він не відкидає взагалі такий варіант.

У разі запровадження внутрішнього або "суверенного" інтернету, всі бази даних за доменними іменами копіюються в національній базі даних через національні домени .рф та .ru. Роскомнагляд буде цілком контролювати всю інфраструктуру серверів тоді.

Відповідно, якщо певний зовнішній сайт буде внесено до реєстру заборонених ресурсів, тоді провайдери будуть блокувати прямий доступ до сайту, і VPN не допоможе.

Дарбінян застерігає, що тоді росіяни опиняться в "цифровому мороці" і доведеться шукати інші способи комунікації, крім Інтернету.

На противагу, він припустив, що поява урядових інструкцій могла бути зумовлена нещодавніми кібератаками хакерів групи Anonymous на урядові сторінки та російські державні ЗМІ. Зокрема, в урядовій інструкції просять встновити двофакторну ідентифікацію, щоби убезпечити можливий злам ресурсів.

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