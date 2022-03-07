Президент Володимир Зеленський не збирається залишати столицю України.

Джерело: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній

Пряма мова: "Він точно не покине Київ. Він –людина обезбашенна, у доброму значенні слова. Він не боїться. Він вважає, що має перебувати всередині, у серці країни".

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Деталі: Подоляк також прокоментував інформацію іноземних медіа про спроби замаху на Зеленського. За його словами, президентська контррозвідка постійно контролює ситуацію.

Пряма мова: "Times" повідомили про два замахи. Я думаю, насправді їх було набагато більше, бо первинна ціль у перші три дні була виключно одна.

Основною метою було чинити зовнішній тиск на Київ, увійти та спробувати знищити Володимира Зеленського. Але у Генштабу РФ цього не вийшло, а зараз уже немає сенсу".

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Деталі: На думку радника голови ОПУ, Володимир Путін абсолютно не розуміє внутрішньої ситуації в Україні та має хибні уявлення про президента України. Також Подоляк розкритикував розвідку й контррозвідку РФ, які "розповідали Путіну казки".

Пряма мова: "Наш президент із великим стрижнем людина, він готовий витримати будь-який удар. Він не готовий ламатися під впливом якихось зовнішніх чинників".

Що передувало: Від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху, повідомляло британське видання The Times.