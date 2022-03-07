Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський точно не покине Київ, він безбашений – ОПУ

"Українська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 13:39

Президент Володимир Зеленський не збирається залишати столицю України.

Джерело: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній

Пряма мова: "Він точно не покине Київ. Він –людина обезбашенна, у доброму значенні слова. Він не боїться. Він вважає, що має перебувати всередині, у серці країни".

Реклама:

Деталі: Подоляк також прокоментував інформацію іноземних медіа про спроби замаху на Зеленського. За його словами,  президентська контррозвідка постійно контролює ситуацію. 

Пряма мова: "Times" повідомили про два замахи. Я думаю, насправді їх було набагато більше, бо первинна ціль у перші три дні була виключно одна. 

Основною метою було чинити зовнішній тиск на Київ, увійти та спробувати знищити Володимира Зеленського. Але у Генштабу РФ цього не вийшло, а зараз уже немає сенсу". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На думку радника голови ОПУ, Володимир Путін абсолютно не розуміє внутрішньої ситуації в Україні та має хибні уявлення про президента України. Також Подоляк розкритикував розвідку й контррозвідку РФ, які "розповідали Путіну казки".

Пряма мова: "Наш президент із великим стрижнем людина, він готовий витримати будь-який удар. Він не готовий ламатися під впливом якихось зовнішніх чинників". 

Що передувало: Від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху, повідомляло британське видання The Times.

Теми: Офіс президентаЗеленськийПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: