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Зеленський точно не покине Київ, він безбашений – ОПУ

"Українська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 14:39

Президент Володимир Зеленський не збирається залишати столицю України.

Джерело: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній

Пряма мова: "Він точно не покине Київ. Він –людина обезбашенна, у доброму значенні слова. Він не боїться. Він вважає, що має перебувати всередині, у серці країни".

Деталі: Подоляк також прокоментував інформацію іноземних медіа про спроби замаху на Зеленського. За його словами,  президентська контррозвідка постійно контролює ситуацію. 

Пряма мова: "Times" повідомили про два замахи. Я думаю, насправді їх було набагато більше, бо первинна ціль у перші три дні була виключно одна. 

Основною метою було чинити зовнішній тиск на Київ, увійти та спробувати знищити Володимира Зеленського. Але у Генштабу РФ цього не вийшло, а зараз уже немає сенсу". 

Деталі: На думку радника голови ОПУ, Володимир Путін абсолютно не розуміє внутрішньої ситуації в Україні та має хибні уявлення про президента України. Також Подоляк розкритикував розвідку й контррозвідку РФ, які "розповідали Путіну казки".

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Пряма мова: "Наш президент із великим стрижнем людина, він готовий витримати будь-який удар. Він не готовий ламатися під впливом якихось зовнішніх чинників". 

Що передувало: Від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху, повідомляло британське видання The Times.

Теми: Офіс президентаЗеленськийПутінвійна
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