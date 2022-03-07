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Літак Януковича вилетів із Мінська

Михайло Ткач, Мазуренко Альона Понеділок, 7 березня 2022, 20:30
Віктор ЯНУКОВИЧ

Літак президента-втікача Віктора Януковича RA-09617, який раніше прилетів із Москви до Мінська, вилетів із Білорусі.

Джерело: дані Української правди

Деталі: Вдень, 7 березня з'явилася інформація, що борт Януковича вилетів із Москви та приземлився у Мінську. Пізніше ввечері літак Януковича вилетів із Мінська.

 
Літак Януковича покидає Мінськ

Поінформовані джерела "Української правди" в авівасфері підтвердили, що йдеться про борт Януковича.

Судячи із наданої УП інформації про перельоти борта Януковича, літак втікача кілька разів за тиждень літав по Росії і потім приземлився у Білорусі: з Москви в Оренбург, Оренбург - Москва, Москва - Мурманськ, Мурманськ - Сочі, Сочі - Москва, Москва - Сочі, Сочі - Москва, Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Москва і Москва - Мінськ. 

За даними джерел у розвідці, станом на 2 березня Янукович був у Мінську. У розвідці зазначали, що Кремль хоче зробити його "президентом України".

 

В Офісі президента України Володимира Зеленського у відповідь на це повідомили, що ця інформація свідчить про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.

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дані про рейси літака Януковича
 

Теми: ЯнуковичБілорусьРосіявійна
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