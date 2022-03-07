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В Україні створено спецпідрозділ міжнародного легіону

"Українська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 15:17

При ГУР Міноборони України створено спецпідрозділ міжнародного легіону.

Джерело: Головне управління розвідки міністерства оборони України у Facebook

Деталі: Спецпідрозділ міжнародного легіону вже виконує бойові завдання.

Пряма мова: "Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогоднішній день виявили бажання стати в його лави добровольці та ветерани із 52 країн світу. Їхня кількість уже перевищила 20 тисяч. 

Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу". 

Що передувало: В Україну вже прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.

27 лютого президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.

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Теми: Міноборонивійнаармія
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