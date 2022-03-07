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Макрон розкритикував Путіна за "моральний і політичний цинізм"

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 15:28
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з позицією Росії щодо "зелених коридорів" для виходу українського цивільного населення із зони бойових дій. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Зокрема, Макрон обурився тим, що Росія дає "зелені коридори" для українців не на територію, контрольовану українською армією. За день до цього він говорив з Путіним, зокрема про можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.

Президент Франції назвав лицемірною пропозицію РФ надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію Росії. 

"Це несерйозно, це моральний і політичний цинізм і я вважаю це неприйнятним", - заявив Еммануель Макрон. 

Нагадаємо, вранці 7 березня Міноборони РФ заявило про відкриття  "гуманітарних коридорів" з України у Білорусі та РФ.

Українська сторона назвала цю пропозицію неприйнятною.

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У Єлисейському палаці заявили, що Еммануель Макрон просив про гуманітарні коридори не в бік РФ та Білорусі.

Теми: ПутінРосіявійнаМакрон
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