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У Мелітополі російські військові контролюють радіо та ТБ

Понеділок, 7 березня 2022, 16:37

Міська телевежа Мелітополя, а також вежі радіозв'язку перебувають під контролем російських військ.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на Facebook.

Дослівно: "Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, перебувають під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто, - озброєних військ РФ. Тому ані контент, який розповсюджується через радіостанції, або наш відеоконтент не контролюємо ані я, ані виконавчий комітет міста".

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Теми: Запорізька областьтелебаченняРосіявійна
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