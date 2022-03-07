У Мелітополі російські військові контролюють радіо та ТБ
Понеділок, 7 березня 2022, 16:37
Міська телевежа Мелітополя, а також вежі радіозв'язку перебувають під контролем російських військ.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на Facebook.
Дослівно: "Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, перебувають під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто, - озброєних військ РФ. Тому ані контент, який розповсюджується через радіостанції, або наш відеоконтент не контролюємо ані я, ані виконавчий комітет міста".
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