У Мелітополі російські військові контролюють радіо та ТБ

Міська телевежа Мелітополя, а також вежі радіозв'язку перебувають під контролем російських військ.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на Facebook.

Дослівно: "Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, перебувають під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто, - озброєних військ РФ. Тому ані контент, який розповсюджується через радіостанції, або наш відеоконтент не контролюємо ані я, ані виконавчий комітет міста".

Реклама: