Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсону загрожує екологічна катастрофа через дії окупантів – Денисенко

Євген Руденко, Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 18:14

Росіяни заблокували роботу Чорнобаївської птахофабрики, на якій знаходиться 3 млн птахів, 6 березня окупанти обстріляли робітників, що везли корм для курей. У понеділок-вівторок кури почнуть помирати з голоду.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у прямому ефірі

Деталі: На птахофабриці немає світла, а працівників досі не допускають до роботи.

Реклама:

Пряма мова: "Вчора обстріляли робітників, які везли корми для птахофабрики. Далі фабрика, на жаль, немає можливості підтримувати життя птахів.

Очевидно, що сьогодні-завтра розпочнеться мор птахів. Це – 3 млн курей. Це глобальна екологічна проблема. Може статися величезна екологічна катастрофа – фабрика знаходиться в 10 км от Херсона".

Теми: екологіяХерсонХерсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
екологія
У Нідерландах з водометом розігнали кліматичних активістів, що заблокували трасу: тисячі затриманих
Що ви знаєте про тварин, які на межі вимирання
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: