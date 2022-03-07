Херсону загрожує екологічна катастрофа через дії окупантів – Денисенко

Росіяни заблокували роботу Чорнобаївської птахофабрики, на якій знаходиться 3 млн птахів, 6 березня окупанти обстріляли робітників, що везли корм для курей. У понеділок-вівторок кури почнуть помирати з голоду.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у прямому ефірі

Деталі: На птахофабриці немає світла, а працівників досі не допускають до роботи.

Пряма мова: "Вчора обстріляли робітників, які везли корми для птахофабрики. Далі фабрика, на жаль, немає можливості підтримувати життя птахів.

Очевидно, що сьогодні-завтра розпочнеться мор птахів. Це – 3 млн курей. Це глобальна екологічна проблема. Може статися величезна екологічна катастрофа – фабрика знаходиться в 10 км от Херсона".