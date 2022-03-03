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Херсон: росіяни створили гуманітарну катастрофу, влада просить про зелений коридор

Четвер, 3 березня 2022, 16:54

Російські окупанти влаштували облогу Херсона, тим самим створивши гуманітарну катастрофу, натомість місцева влада просить про створення зеленого коридору, щоб у місто могли завести медикаменти та продукти.  

Джерело: Регіональні кореспонденти українських ЗМІ 

Деталі: Станом на 3 березня у Херсоні третій день триває облога росіянами. Мерія міста заявила про гуманітарну катастрофу. Через це місцева влада закликає уряд та військових створити зелений коридор. 

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Вказується, що росіяни зайшли у місто 1 березня. Тоді ж почали обстрілювати житлові будинки, автомобілі цивільних та місцевих мешканців. За інформацією регіональних кореспондентів, загинуло понад 40 людей. Йдеться як про бійців територіальної оборони та місцевих мешканців. 

Також 2 березня російські військові спалали торгівельний центр "Фабрика". Того ж дня вони обстріляли мерію та будівлю СБУ. 

3 березня вночі було чутно запуск градів. Хто саме їх запускав наразі невідомо. Наразі окупанти вже зайняли будівлю облдержадміністрації та приміщення філії Суспільного. Коли російські війська увірвались до будівлі мовника, працівників там не було. Проте у сховищі цього приміщення перебували мешканці сусідніх будинків. Їх загарбники відпустили. Територію навколо приміщення вони замінували

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Окрім того, росіяни заблокували роботі Чорнобаївської птахофабрики, на якій знаходиться 3 млн курей. Наразі там немає світла, а працівників не допускають до роботи, щоб вони погодували птахів. 

Власники фабрики обіцяють роздати людям близько мільйона яєць, якщо дороги до фабрики розблокують. 

Також у Голопристанському районі 620 людей із діабетом потребують інсуліну. Загалом, катастрофа з медикаментами спостерігається у всьому регіоні та в обласному центрі. 

Кореспонденти також зазначають, що російська техніка з Криму не припиняє прибувати в регіон. Її окупанти розставляють між житловими будинками. Самі ж військові РФ займаються грабунком магазинів. 

Місцева влада закликає жителів бути обережними та не провокувати озброєних людей. 

Що передувало: За словами міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, під час візиту "озброєних представників" до міської ради було домовлено про те, як буде функціонувати місто в умовах окупації, хоча мер заперечує, що це були перемовини із російськими окупантами. 

Нагадаємо:

  • Херсонська обласна держадміністрація заявляє, що російські ЗМІ поширюють фейки про те, що з Херсонської області нібито надходять прохання "прийняти область до Росії!".

Теми: війнаХерсон
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