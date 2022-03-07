Бойко в Україні: "Путін-ху*ло я не скажу", але агресію армії РФ визнав

Українські захисники зупинили для перевірки автомобіль народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка.

Джерело: відео у телеграм-каналах, поінформовані співрозмовники "Української правди"

Деталі: На відео, яке опублікували у застосунку, українські захисники обшукують автомобіль Бойка та його охорони.

Один із захисників попросив Бойка сказати для історії, що "Путін-ху*ло", проте нардеп заявив, що не лається.

Пряма мова Бойка: "Я скажу так - російська армія створила агресію проти України і ми будемо захищатися. Путін-ху*ло я не скажу, бо я не лаюсь".

За інформацією "Української правди", Бойко наразі в країні. І останній раз був за кордоном 10 січня.

Що було раніше: 7 березня журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що за його інформацією, росіяни висували Україні вимогу призначити нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка прем’єр-міністром.

Три високопоставлені джерела УП з найближчого оточення президента Зеленського спростували цю інформацію.

Так само цю інформацію прокоментували джерела в ОПЗЖ, близькі до Бойка: "Нам нічого невідомо про перебіг переговорів. Вважаємо цю інформацію недостовірною. Крім того, Бойко не вважає за можливе для себе приймати подібні пропозиції у нинішній ситуації".