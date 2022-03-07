Керівникам Харківської ОДА пропонують здатися й почати переговори

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.

Джерело: Семенуха в Facebook

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Дослівно: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!".

Деталі: Семенуха опублікував скріншот переписки.

Йому прийшло повідомлення з пропозицією не доводити ситуацію до гуманітарної катастрофи і почати обговорення "гарантій безпеки". Він відповів так, як українські прикордонники на острові Зміїний відповідали російському військовому кораблю.