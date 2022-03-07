Керівникам Харківської ОДА пропонують здатися й почати переговори
Понеділок, 7 березня 2022, 19:42
Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.
Джерело: Семенуха в Facebook
Дослівно: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!".
Деталі: Семенуха опублікував скріншот переписки.
Йому прийшло повідомлення з пропозицією не доводити ситуацію до гуманітарної катастрофи і почати обговорення "гарантій безпеки". Він відповів так, як українські прикордонники на острові Зміїний відповідали російському військовому кораблю.