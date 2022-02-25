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"Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 00:48

Стала відома відповідь українських прикордонників на острові Зміїний на півдні України на вимогу російського агресора – здатися.

Джерело: аудіозапис, наданий УП

Деталі: Згідно з записом, росіяни вимагають від українських прикордонників, які служать на острові Зміїний, здатися.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди на х..й!".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.

Пряма мова: "На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну".

Передісторія:

  • 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства.
  • Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
  • Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.

Теми: війнаПрикордонна служба
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