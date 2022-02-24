"Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові
Стала відома відповідь українських прикордонників на острові Зміїний на півдні України на вимогу російського агресора – здатися.
Джерело: аудіозапис, наданий УП
Деталі: Згідно з записом, росіяни вимагають від українських прикордонників, які служать на острові Зміїний, здатися.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.
Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди на х..й!".
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.
Пряма мова: "На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну".
Передісторія:
- 24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства.
- Окупанти вели вогонь по острову Зміїний із ствольної корабельної зброї, потім застосували бойову авіацію.
- Пізно ввечері Державна прикордонна служба повідомила, що зв'язок із прикордонниками на Зміїному втрачено, ймовірно, острів захоплено ворогом.