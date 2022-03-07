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Третій раунд переговорів завершився: є "деякий позитив", але не суттєві результати

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 18:49
Третій раунд переговорів завершився: є деякий позитив, але не суттєві результати
Михайло Подоляк, фото ОП

Переговори делегацій РФ та України в Білорусі завершилися.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Подоляк повідомив, що під час третього раунду переговорів було досягнуто "деяких позитивних результатів" стосовно гуманітарних коридорів, однак результатів, які суттєво покращують ситуацію щодо російської агресії в Україні, немає.

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Пряма мова Подоляка: "Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ.

З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат".

Що передувало: Делегації РФ та України розпочали третій раунд переговорів у Біловезькій пущі близько 16:30.

Теми: РосіявійнаБілорусь
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