Третій раунд переговорів завершився: є "деякий позитив", але не суттєві результати

Переговори делегацій РФ та України в Білорусі завершилися.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Подоляк повідомив, що під час третього раунду переговорів було досягнуто "деяких позитивних результатів" стосовно гуманітарних коридорів, однак результатів, які суттєво покращують ситуацію щодо російської агресії в Україні, немає.

Пряма мова Подоляка: "Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ.

З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат".

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Що передувало: Делегації РФ та України розпочали третій раунд переговорів у Біловезькій пущі близько 16:30.