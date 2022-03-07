Розпочався третій раунд переговорів України та РФ

Делегації РФ та України розпочали третій раунд переговорів у Біловезькій пущі.

Джерело: ТАСС із посиланням на посольство Росії в Білорусі, радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі УП

Деталі: Посольство повідомило про початок третього раунду переговорів.

Подоляк також підтверджував УП о 16:20, що переговори мали розпочатися за кілька хвилин.

Що передувало: 3 березня повідомлялося, що російська та українська сторони під час другого раунду переговорів "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

Водночас російські окупанти так і не забезпечили режим тиші для "зелених коридорів" та доступу гуманітарних вантажів. Натомість заявили, що можуть допомогти цивільному населенню міст, які найбільше потерпають від обстрілів, "евакуюватись в Білорусь та РФ".