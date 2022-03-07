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Росія задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої на кордонах України - Пентагон

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 20:10

Високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже на території України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За словами чиновника, Росія використала майже 100% бойової потужності, які стягнула до кордонів України для здійснення вторгнення.

У Пентагоні зафіксували, що Росія запустила понад 625 ракет по Україні.

Посадовець сказав, що хоча за повітряний простір над Україною все ще йде боротьба, США оцінюють, що президент України Володимир Зеленський має в наявності "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.

Чому це важливо: Розвідка США за кілька днів до вторгнення констатувала, що Росія націлила проти України 75% від усіх своїх бойових підрозділів. З цього випливає, що у Володимира Путіна станом на 7 березня по всій РФ залишилося лише 25% бойових підрозділів його армії, а всі інші він вже використав для нападу на Україну.  

І навіть якщо Москва наважиться кинути залишки своєї армії проти Києва, по-перше, масштаби будуть значно менші, аніж на початку бойових дій в Україні. А по-друге, таким чином Путін ще більше послабить армію на території всієї Росії, що зробить його країну вразливою на усіх напрямках.

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Теми: РосіявійнаУкраїнаокупація
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