Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

75% бойових підрозділів РФ розгорнуто проти України – розвідка США

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 20:47
ВІЙСЬКА РФ, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

За даними американської розвідки, Росія націлила проти України 75% бойових підрозділів своїх звичайних збройних сил.

Джерело: чиновник США, безпосередньо знайомий із розвідкою, у коментарі CNN

Деталі: Зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним, і це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу, сказав чиновник.

За його словами, йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Хоча ця цифра становить 75% основних бойових одиниць Росії, це менше половини всього особового складу російської армії.

За даними посадовців США, російські війська у поєднанні з підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 000 людей, розгорнутих довкола України.

Близько 35 із 50 відомих дивізіонів ППО розгорнуто проти України. Крім того, за оцінками США, близько 500 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників перебувають у межах досяжності України, а також 50 середніх та важких бомбардувальників.

Зазначається, що зараз російські сили значно перевершують за чисельністю українські збройні сили.

CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані.

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков 20 лютого заявив, що ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці біля України поки що не сформовано.

Теми: СШАРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

З Білорусі випустили 4 балістичні ракети

Депутати, журналісти, Навальний і артисти: хто в РФ виступив проти нападу на Україну

НБУ зафіксував курс гривні та обмежив до 100 тисяч зняття готівки

"Щастя в наших руках": ЗСУ відбили місто на Луганщині, знищили техніку та росіян

Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої, дзвоніть - за необхідності

оновленоПерші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак

Усі новини...
США
Держсекретар США: Росія йде за сценарієм до вторгнення
Загроза війни: Британія та США домовилися про спільні санкції проти РФ
Зеленський: Санкції можуть дати мирне рішення
Останні новини
17:17
"Укрзалізниця" евакуювала зі сходу понад 7 тисяч осіб
17:16
Американська комерційна компанія, яка збирає кошти "на захист України", виявилась шахрайською
17:10
Київ запроваджує комендантську годину з 22:00
17:08
Херсонщина: від дій РФ загинуло 2 дітей, захоплено Олешки і переправу
17:02
фотоБомба влучила в турецький корабель у Чорному морі - ЗМІ
16:59
Байден незабаром оголосить про зброю для України та нові санкції проти РФ
16:56
Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський
16:55
Байден скликав засідання Ради нацбезпеки США
16:54
Мер підтвердив, що Росія захопила Генічеськ
16:47
Усе керівництво України на місці, керує обороною країни – міністр оборони
Усі новини...