75% бойових підрозділів РФ розгорнуто проти України – розвідка США

За даними американської розвідки, Росія націлила проти України 75% бойових підрозділів своїх звичайних збройних сил.

Джерело: чиновник США, безпосередньо знайомий із розвідкою, у коментарі CNN

Деталі: Зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним, і це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу, сказав чиновник.

За його словами, йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Хоча ця цифра становить 75% основних бойових одиниць Росії, це менше половини всього особового складу російської армії.

За даними посадовців США, російські війська у поєднанні з підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 000 людей, розгорнутих довкола України.

Близько 35 із 50 відомих дивізіонів ППО розгорнуто проти України. Крім того, за оцінками США, близько 500 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників перебувають у межах досяжності України, а також 50 середніх та важких бомбардувальників.

Зазначається, що зараз російські сили значно перевершують за чисельністю українські збройні сили.

CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані.

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков 20 лютого заявив, що ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці біля України поки що не сформовано.