Ще один російський олігарх виступив проти війни

Владімір Лісін у 2019 році. Фотo getty images

Ще один російський олігарх, власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Лісіна

Деталі: Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах. Російський мільярдер сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.

Він закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини.

У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться.

Речник концерну підтвердив справжність листа.

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