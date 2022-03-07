Ще один російський олігарх виступив проти війни
Понеділок, 7 березня 2022, 20:39
Ще один російський олігарх, власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Лісіна
Деталі: Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах. Російський мільярдер сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.
Він закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини.
У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться.
Речник концерну підтвердив справжність листа.
Передісторія:
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
- Більшість урядів західних країн запровадили суворі санкційні обмеження проти багатьох російських олігархів, яких вважають наближеним до Кремля й Путіна. Однак Лісін зумів уникнути санкційного тиску.
- Російський олігарх Олег Дерипаска 7 березня відреагував на виступ американського історика Юваля Ноя Харарі щодо російсько-української війни. Він сказав, що погоджується з тим, що війну треба якомога швидше припиняти.
- Російський олігарх ще 27 лютого заявив про необхідність зупинити війну. Його підтримав і співвласник "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман.