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Ще один російський олігарх виступив проти війни

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 20:39
Владімір Лісін у 2019 році. Фотo getty images

Ще один російський олігарх, власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Лісіна

Деталі: Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах. Російський мільярдер сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.

Він закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини.

У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться. 

Речник концерну підтвердив справжність листа.

Передісторія: 

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  • Більшість урядів західних країн запровадили суворі санкційні обмеження проти багатьох російських олігархів, яких вважають наближеним до Кремля й Путіна. Однак Лісін зумів уникнути санкційного тиску.
  • Російський олігарх Олег Дерипаска 7 березня відреагував на виступ американського історика Юваля Ноя Харарі щодо російсько-української війни. Він сказав, що погоджується з тим, що війну треба якомога швидше припиняти.
  • Російський олігарх ще 27 лютого заявив про необхідність зупинити війну. Його підтримав і співвласник "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман.

Теми: Росіявійнасанкціїолігархи
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