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У Харкові за добу через обстріли окупантів загинуло 10 людей, дитина в реанімації

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 21:05
Руйнування від артобстрілів російських окупантів 7 березня. Фото: getty images

У Харкові за добу 7 березня внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 10 людей, ще одного неповнолітнього забрали в реанімацію.

Джерело: начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов

Деталі: Загальна кількість жертв серед харків’ян із початку повномасштабної війни склала 143 цивільних особи, із них 5 дітей.

Очевидці розповідають, що один зі снарядів окупантів влучив у житловий будинок на вулиці Краснодарській. Від вибухової хвилі хлопчика у квартирі прибило до стіни, його забрали непритомним у реанімацію, а на його бабусю впав холодильник. 

Що було раніше: Уночі 7 березня російські окупанти здійснювали масові авіаудари по житловим кварталам Харкова. Спершу повідомляли про 8 загиблих.

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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