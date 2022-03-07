У Харкові за добу через обстріли окупантів загинуло 10 людей, дитина в реанімації

У Харкові за добу 7 березня внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 10 людей, ще одного неповнолітнього забрали в реанімацію.

Джерело: начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов

Деталі: Загальна кількість жертв серед харків’ян із початку повномасштабної війни склала 143 цивільних особи, із них 5 дітей.

Очевидці розповідають, що один зі снарядів окупантів влучив у житловий будинок на вулиці Краснодарській. Від вибухової хвилі хлопчика у квартирі прибило до стіни, його забрали непритомним у реанімацію, а на його бабусю впав холодильник.

Що було раніше: Уночі 7 березня російські окупанти здійснювали масові авіаудари по житловим кварталам Харкова. Спершу повідомляли про 8 загиблих.