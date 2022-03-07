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Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 21:17
фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана.

Джерело: сайт президента

Деталі: Посол України у США Оксана Маркарова одержала для Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство президента України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рейган присвятив своє життя.

Керівник фундації зазначив, що сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад три десятиліття тому, "імперія зла" не має шансів на існування.

Раян навів відомі слова Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають".

Довідка. Нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі".

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За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

Що передувало: До обрання на президентську посаду Володимир Зеленський озвучував Рональда Рейгана у документальному фільмі "Рейган".

Теми: ЗеленськийСШАнагороди
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