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Усіх полонених окупантів утримуватимуть в одному місці – Монастирський

Євген Руденко, Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 21:53
ПОЛОНЕНІ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ. ФОТО З САЙТУ 200RF.COM

Усі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Зараз у нас питання, де розміщувати полонених. Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці".

Деталі: Монастирський зазначив, що українські військові затримують "дуже багато" полонених.

"Дуже багато полонених утворюється, тому що вони самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплює Національна гвардія, Національна поліція", - розповів міністр.

За його словами, у неділю солдат строкової служби Національної гвардії збив винищувач "Су", а спеціалісти "КОРД" підбили два танки з гранатометів.

"Ми бачимо розпач в очах противника, бажання кинути свою техніку та забратися", - сказав Монастирський, водночас зазначивши, що недооцінювати ворога було б помилкою.

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Теми: полоненіМонастирськийвійна
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