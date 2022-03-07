У Бердянську місцеві щодня протестують проти окупації

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську щодня відбуваються проукраїнські мітинги.

Джерело: місцеві жителі у коментарі УП.

Крім того, у місті з'явився мобільний зв'язок.

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Мітинг у тимчасово окупованому російськими військами Бердянську pic.twitter.com/vyayIQWuKL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 7, 2022

Як відомо, 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря.