Бердянськ тимчасово окуповано – ОДА

Російські окупаційні війська тимчасово захопили район міста Бердянськ на березі Азовського моря.

Джерело: Запорізька ОДА в коментарі Українській правді

Деталі: Це - оперативна інформація станом на 7:00 від Бердянської районної державної адміністрації.

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Повідомляється, що ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.

В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. За наявною інформацією, постраждалі - охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

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Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

Що було раніше: 27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

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