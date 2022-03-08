Нацполіція показала, як знешкоджувала танк росіян у Миколаєві
Нацполіція оприлюднила відео, на якому українські бійці знищують танк та БМП російських військових у Миколаєві.
Джерело: Нацполіція у Twitter.
Дослівно: "Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції".
Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві 💪🏻
Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає 🔥
Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.
Все буде Україна 🇺🇦#stoprussia pic.twitter.com/3zY4RA5dpu
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 7, 2022
Як відомо, вранці 7 березня російські війська вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.
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