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Нацполіція показала, як знешкоджувала танк росіян у Миколаєві

Понеділок, 7 березня 2022, 23:11

Нацполіція оприлюднила відео, на якому українські бійці знищують танк та БМП російських військових у Миколаєві.

Джерело: Нацполіція у Twitter.

Дослівно: "Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції".

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Як відомо, вранці 7 березня російські війська вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.

Теми: МиколаївРосіяполіціявійна
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