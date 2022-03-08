Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацполіція показала, як знешкоджувала танк росіян у Миколаєві

Вівторок, 8 березня 2022, 00:11

Нацполіція оприлюднила відео, на якому українські бійці знищують танк та БМП російських військових у Миколаєві.

Джерело: Нацполіція у Twitter.

Дослівно: "Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції".

Як відомо, вранці 7 березня російські війська вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: МиколаївРосіяполіціявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Росіяни планують десант в Одесі та області – Данілов

фото, відеоУ Медведчука знайшли "золотий" вагон

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Усі новини...
Миколаїв
Від обстрілу Миколаєва у понеділок постраждали понад 60 будинків – мер
На Миколаївщині вороги поцілили у військову частину, де спали українські захисники: є жертви
ЗСУ відбили Миколаївський аеропорт – ОДА
Останні новини
04:40
Графік евакуаційних потягів на 14 березня
03:42
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка
03:30
Кадиров: Був в Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва
03:19
Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському
02:37
The Guardian: Росія подає сигнал ударом по Яворівському полігонові
02:20
Спростує фейки і розпізнає людей: Україна використовує систему Clearview AI – ЗМІ
01:37
відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога
01:35
У Китаї відхрестилися від запиту Москви на військову та економічну допомогу
01:01
РФ погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни
00:49
Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за 13 березня
Усі новини...