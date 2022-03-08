Обидва YouTube-канали російського пропагандиста Соловйова заблоковані
Вівторок, 8 березня 2022, 00:56
Канали "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "Soloviev LIVE" на YouTube заблоковані.
Деталі: Канал "Вечір з Володимиром Соловйовим" на YouTube заблоковано.
Іншого YouTube-каналу російського пропагандиста Володимира Соловйова більше не існує: "Вечір із Володимиром Соловйовим" заблокували після "Soloviev LIVE".
Нагадаємо: Соціальна мережа Clubhouse у лютому 2021 року заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова.
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