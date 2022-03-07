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Обидва YouTube-канали російського пропагандиста Соловйова заблоковані

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 23:56
Обидва YouTube-канали російського пропагандиста Соловйова заблоковані
скриншот

Канали "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "Soloviev LIVE" на YouTube заблоковані.

Джерело: YouTube, Белсат TV

Деталі: Канал "Вечір з Володимиром Соловйовим" на YouTube заблоковано.

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Іншого YouTube-каналу російського пропагандиста Володимира Соловйова більше не існує: "Вечір із Володимиром Соловйовим" заблокували після "Soloviev LIVE".

Нагадаємо: Соціальна мережа Clubhouse у лютому 2021 року заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Теми: Росіяпропаганда
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